Dolar 8 lirayı aştı  

Geçen hafta Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 7,97 seviyelerine yükselen dolar, yeni haftanın ilk gününde 8 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.
Geçen hafta Merkez Bankası’nın faizi sabit tutma kararından sonra yükselişe geçen Dolar/TL paritesi, yeni haftanın ilk gününe rekorla başladı. Parite yüzde 1’e yakın yükselişle 8,01 seviyesine çıktı.
Altın 1.900 doların altında.Yeni haftada altının ons fiyatı 1.900 doların altında seyrediyor. Ons altın fiyatı şu sıralarda 1.898 dolar düzeyinde işlem görüyor.