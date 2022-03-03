Dokunulmazlık oylamasına sadece Erol ve Balık katıldı

HDP'li vekil Semra Güzel'in TBMM'de yapılan dokunulmazlığının kaldırılması oylamasına Elazığ Milletvekillerinden sadece CHP Milletvekili Gürsel Erol ile Ak Parti Milletvekili Sermin Balık katıldı.

Öldürülen PKK’lı teröristle Kandil’de resmi çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kaldırıldı. Karar, 313 'Evet'e karşılık 52 'Hayır' oyuyla alındı. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması ile hakkındaki iddialarla ilgili yargı sürecinin de önü açılmış oldu.

EROL VE BALIK “EVET” OYU VERDİ

HDP'li Milletvekili Semra Güzel adına Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç savunma yaptı. Oluç'un savunma konuşması 3 saat sürdü. Savunmanın ardından oylamaya geçildi. Elektronik sistemle yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı.

Oylamaya Elazığ Milletvekilleri olarak sadece Ak Parti Milletvekili Sermin Balık ile CHP Milletvekili Gürsel Erol katılarak dokunulmazlığın kaldırılması için “evet” oyu verdiler.İlimiz Ak Parti Milletvekilleri Metin Bulut,Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ ise oylamaya katılmadılar.