Doktoru darp eden şahıs serbest bırakıldı

Elazığ’da randevusuna geç kalıp doktoru darp eden zanlı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesi dahiliye polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, hasta M.T. saat 09.06 olan randevusuna 1 saat geç geldi. İçeri girmeye çalışan M.T. ile konuşan asistan Dr. İslam Bartu Görgülü, kendisini içerdeki hastadan sonra alacağını, beklemesi gerektiğini söyledi. Ardından M.T. bilgisayardan randevusunu görmek istedi. Dr. Görgülü bilgisayara yöneldiği anda şahıs, doktorun gözüne yumruk attı ve darp etmeye başladı. Dr. Görgülü beyaz kod gönderirken, diğer hastalar, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile arbede önlendi. Dr. Görgülü şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekipleri M.T. isimli şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.