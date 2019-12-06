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Giriş Tarihi : 06-12-2019 22:04

Doktorlara saldıran şahıs tutuklandı

Elazığ'da  diş hekimlerine  saldıran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Doktorlara saldıran şahıs tutuklandı

Olay, dün Fırat Üniversitesi  Diş Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, muayene odasına giren şüpheli S.A. Diş Hekimi U.D. ile stajyer doktor S.A'ya saldırdı. Olayda  her iki doktorda hafif yaralandı. Doktorlar, FÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli S.A. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan şüpheli S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada," 05.12.2019 günü saat 11:30 sıralarında ilimiz Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde

pratisyen diş hekimi olarak görev yapmakta iken saldırıya uğrayan U.D. isimli doktor ile B.B. isimli stajyer doktorun S.A. isimli şüpheli şahıs tarafından yaralanması olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet savcısı tarafından verilen talimat üzerine kısa bir süre içerisinde yakalanan şahıs gözaltına alınmış, savcılığımızca alınan ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır"denildi.

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