Doktordan vatandaşa büyük ayıp

Bölgenin gözde hastaneleri arasında yer alan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde doktorların mesai bitiminden önce çıkması hastaneye muayeneye gelen vatandaşları mağdur ediyor.

DOKTORLARIN MESAİSİ KAÇTA BİTİYOR!

Soner Gülmüş, 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü nöroloji polikliniğine 15.40’da randevu aldığını ve görevli doktor hastasından EKG’e isteğini ve kendilerinin 15.55’te EKG çektirip geldiklerinde doktorun mesaisini bitirdiğini söylediklerinde şok olduklarını söyledi.

“VATANDAŞLAR MAĞDUR OLUYOR”

Yaşadıklarını anlatan Soner Gülmüş; “23 Ağustos 2021 Pazartesi günü 15.40’a nöroloji polikliniğine randevu aldım. Randevu saatinde oraya gittik doktor oradaydı. İlk tedavisini yaptı. Bizi sol tarafta bulunan EKG’ye yolladı. EKG sonucumuzu aldık. 16.05’de doktorun yanına geldik ama doktor yoktu. Sorduk doktor hanım nerede, gitti dediler. Niye doktor yok dedik, 4’te mesainin bittiğini söylediler. Şuanda 4’e 5 var söyledim. Sonucumuzu almaya geldik ama doktorunuz yok. Bende şunu söyledim ‘Doktor 4’te çıkacaksa neden 15.40 randevu veriyorsunuz söyleminde bulundum. Bu durumu söylemek için başhekim yardımcısının yanına gittik. Yazılı dilekçe yazmak istedik yazılı dilekçe alamayacaklarının söylediler. Hasta haklarına gitmeniz lazım dediler ama orada kapandı dediler. Başhekim yardımcısıyla görüşmek için bir saat bekledim toplantıları varmış kendilerinin. Bu şekilde vatandaşlarımız mağdur edilemez herkes görevini yapmak zorunda hastalar mağdur edilmemesi lazım” dedi.