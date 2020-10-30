Doğu’ya nihayet yağış geliyor  

Uzun süredir kuraklık yaşanan Doğu bölgesine hafta sonu yağmur bağışı bekleniyor. Önümüzdeki hafta sıcaklığın ise hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ Bölgemizin yağışlı ve serin havanın etkisine girmesi beklenmektedir. Yağışların yarın (31 Ekim Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl ve Elazığ’ın kuzey kesimlerinde, 1 Kasım Pazar gününden itibaren ise bölge genelinde etkili olması beklenmektedir.Yağışların 7 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri civarına ve altına düşeceği tahmin edildiğinin bildirildiği açıklamada, "Rüzgarların güney güneydoğu yönlerinden orta kuvvette, Pazartesi gününden itibaren ise kuzey, kuzey doğu yönlerden orta zamanla kuvvetlice esmesi bekleniyor. Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte normallerinin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Bu arada, Malatya’da uzun süredir kurak hava hüküm sürerken, Pazar gününden itibaren beklenen yağışlarla birlikte çiftçinin yüzünün gülmesi bekleniyor.