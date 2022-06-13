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Spor
Giriş Tarihi : 13-06-2022 13:42

Doğukent Ortaokulu Türkiye 3’üncüsü oldu  

Muğla’da yapılan Okul Sporları Küçükler Hentbol müsabakalarında Elazığ Doğukent Ortaokulu, Türkiye 3’üncüsü oldu.  

Doğukent Ortaokulu Türkiye 3’üncüsü oldu  

Muğla’da 8-12 Haziran tarihlerinde yapılan Okul Sporları Küçükler Hentbol müsabakalarında Elazığ Doğukent Ortaokulu Türkiye 3’üncüsü oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yayımlanan kutlama mesajında, “Dereceye giren takımımızı, antrenörlerimizi ve okul idarecilerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” denildi.

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