‘Doğu esnaflarının ustalığı daha iyi’

Elazığ Terziler Gömlekçiler ve Şapkacılar Esnaf Odası Başkanı Erdem Özatlı açıklamalarda bulundu.

Özatlı; “Altı yılda bir insan güzel bir kalfa olur, sekiz yılda güzel bir usta olur. Gerçekten mesleğini seven birisi 8 yılda iyi bir terzi olur.17 yıldır federasyonda görev yapıyorum. 5 yıldır da yönetim kurulu üyesiyim. Federasyonda Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi bana ait batıdaki terzilikle doğuda terzilik kıyaslarsak Elazığ, Van, Malatya, Adana, Antep, Tatvan, Erciş buralarda gerçekten iyi sanatkârlar var. Çünkü federasyonlara gelen oda başkanlarının kıyafetleri görüyorum. Batıdakilerin giydiği kıyafetlere bakıyorum. Bizimkilerinin yanında çok basit duruyor. Onlar bizleri bu konuda takdir ediyor”.

“ESNAFIMIZ KREDİLERİ ÖDEME ZORLANIYOR”

Esnafların kredileri ödemede zorlandığını ifade eden Özatlı; “Biz oda başkanı arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Ortak bir karar aldık. Kredilerin ertelenmesi için doysalar hazırladık ve Cumhurbaşkanımıza dosya teslim edildi. Ancak hala kredilerin ertelenmesi konusunda bir gelişme yok. Esnafımız kredileri ödemede zorlanıyor şuanda”dedi.