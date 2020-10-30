Anasayfa

Güncel

Doğu Anadolu fay hattı yine hareketli

Güncel

Doğu Anadolu fay hattı yine hareketli

Doğu Anadolu fay hattı yine hareketlendi. Malatya'da bir günde en yükseği 3.4 şiddetinde 4 deprem meydana geldi.