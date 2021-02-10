Doğaya bırakılan yemleri yiyen yaban keçileri ve kuşlar görüntülendi

Elazığ’da doğaya bırakılan yemleri yiyen yaban keçileri ve kuşlar foto kapan ile görüntülendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve diğer illerle yoğun olarak yaban hayvanlarının desteklenmesi için çalışma yapıldı. Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da DKMP Elazığ Şubesi ekipleri, zaman zaman jandarmanın da desteğiyle özellikle yaban keçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgeler başta olmak üzere Karakoçan, Keban, Baskil ve Sivrice ilçelerinde karla kaplı doğaya saman ve yem bıraktı. Yem bırakılan bölgelere ise foto kapan kuruldu. Foto kapan ile dağ yaban keçilerinin ve kuşların doğaya bırakılan yemleri yediği görüntülenerek, yapılan çalışmaların olumlu geri dönüşümü sağlandı.

Öte yandan, halen karla kaplı alanlarda, bölge genelinde ekiplerin saman ve yem bırakma çalışmasını aralıksız olarak sürdürdüğü bildirildi.