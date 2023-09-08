Doğanyol’da uyuşturucu operasyonu

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 kök Hint keneviri ile ele geçirildi.

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 kök Hint keneviri ile ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Doğanyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İsak Mahallesi’nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler 60 kök Hint keneviri, 215 gram esrar, 20 gram Hint keneviri tohumu, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.