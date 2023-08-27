Doğanşehir’de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 142 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda yapının da hasar aldığı Doğanşehir ilçesinde de ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ederken, enkazlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Yıkımlar esnasında kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri alıyor.İlçe genelinde yıkım işlemlerinin yıl sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.