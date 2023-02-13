AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “İlimizde kısa süreliğine uygulanan doğalgaz kesintisi sorunu çözüldü” dedi.

Bulut; “Doğalgaz hattında meydana gelen arızadan dolayı 30 saatlik tamirat süresine ihtiyaç vardı. Doğalgaz temininde daha uzun süreli aksamalar olmaması için öncelikle sanayii tesislerinde doğalgaz kesintisine gidildi. Daha sonra evlerde süreli gaz kesintisi uygulamasına gidildi.

Eğer zamanında bu tedbirler alınmamış olsaydı Elazığ en az 15 gün doğalgaz alamayacaktı.Şu an itibariyle sorun giderildi. Herhangi bir kesinti yaşanmayacak.

Tüm bu süreci Valimiz Sn. Ömer Toraman’la, Milletvekili arkadaşlarımızla ve Belediye Başkanımız Sn. Şahin Şerifoğulları ile birlikte yakından takip ettik. İlgili kurum yöneticileriyle sürekli iletişim halindeydik.

BOTAŞ Genel Müdürü Sn. Burhan Özcan’a, AKSA Doğalgaz Genel Müdürü Alper Konyalı’ya ve AKSA Doğalgaz Bölge Müdürü Sn. Onur Dündar’a göstermiş oldukları gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum”dedi.