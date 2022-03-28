Doğa fotoğrafçısına 'poz verdi'

Tunceli’de kış uykusundan uyanan bir bozayı, doğa fotoğrafçısına adeta poz verdi.

Tunceli’nin Pülümür Vadisine çekim için gelen doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, kış uykusundan yeni uyanmış bir boz ayıya denk geldi. Ayıyı hem kameraya çeken hem de fotoğraflayan Özdemir’e boz ayı adeta poz verdi. Uzun süre görüntülenmesine aldırış etmeyen bozayı daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Ayıya denk gelme anlarını anlatan Ayhan Özdemir, "Pülümür Vadisine arkadaşlarımla fotoğraf çekimi için gelmiştim. Şansımız yaver gitti ve kış uykusundan yeni uyanmış yiyecek arayan boz ayıyı görüntülemeyi başardık. Pülümür Vadisi, gerek bitki çeşitliliği gerekse de yaban hayatı zenginliğiyle milli park olmayı hak eden bir alan. Umarım burası bir an önce milli park olarak ilan edilir ve bu güzellikler gelecek nesillere aktarılır” dedi.