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Giriş Tarihi : 18-01-2020 20:03

Dilencilere ceza kesildi!

Elazığ'da polisin, zabıta ekipleriyle yaptığı çalışmada 29 dilenci yakalandı, 5 bin 403 TL para cezası kesildi.

Dilencilere ceza kesildi!

Öteyandan 3 dilenci hakkında da kucaklarında çocuklarını kullanarak duygu sömürüsü yaptıkları gerekçesiyle adli işlem yapıldığı bildirildi.  Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla  önleyici tedbirler kapsamında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 29 dilenci yakalandı. Yakalanan dilencilerden 3'üne  kucaklarında çocuklarla duygu sömürüsü yaparak dilenmekten adli işlem yapıldı. Ayrıca dilencilere toplam 5 bin 403 TL para cezası kesilirken, üst aramalarında çıkan 180 TL'yde el konuldu.Ekiplerin, kamuya açık mekanlarda, mendil, çiçek ve hediyelik eşya satışı yapmak suretiyle para vermeye zorlayanlarla, dilenenlere yönelik uygulamaların süreceği bildirildi.

ETİKETLER: elazığ dilenci dilenci ceza
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