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Giriş Tarihi : 20-03-2020 09:36

Dilenciler yakalanıp işlem yapıldı  

Elazığ'da polis ve zabıtanın dilencilere yönelik yaptığı çalışma da 7  şahıs yakalanıp, bin 309 TL para cezası kesildi.  

Dilenciler yakalanıp işlem yapıldı  

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında  cami, kamuya açık alanlar ve trafik ışıklarında dilenen 7 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. İşlem yapılan dilencilere  bin 309 TL para cezası kesildiği bildirildi.

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