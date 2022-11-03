Dijital Kütüphane 175 bin ziyaretçi ağırladı   

Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan dijital kütüphane, ilk yılında 175 bin ziyaretçi ağırladı.

Elazığ Belediyesi tarafından Yıldızbağları Mahallesi’nde inşa edilerek hizmete sunulan Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi'ne, sınavlara hazırlanan öğrenciler başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaş ilgi göstermeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlayan dijital kütüphane, ilk yılında 175 bin ziyaretçi ağırladı. Hafta içi 08.00-10.00, cumartesi günü ise 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan kütüphane, iki ayrı oturma alanında 40 adet bilgisayar, tarih, edebiyat, felsefe, psikoloji, dini yayınlar, kişisel gelişim ve benzeri kategorilerde 5 bin 300 adet kitap ile 28 ayrı kategoride 27 bin kaynak esere elektronik ortamda kolayca erişim imkanı sunuyor. Ayrıca kütüphaneye üye olan öğrenciler ise elektronik ortamda kendi kütüphanelerini istedikleri şekilde oluşturabilme fırsatını bulabiliyor.

Gün içerisinde dijital kütüphaneden faydalanan öğrenciler; kendilerini çağın koşullarına uygun, modern ve yeni nesil kütüphanecilik hizmetiyle buluşturan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.