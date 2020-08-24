Dezenfekte ve ilaçlama nasıl yapılmalı?

Çin’de başlayan tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs birçok sektörü olumsuz yönde etkiledi. Virüs bazı sektörlerinde önemini arttırdı.

Elazığ’ın önemli ilaçlama ve dezenfekte firmaları arasında yer alan Alfa Çevre Sağlığı firması işletme sahibi Mehmet Alpan, dezenfekte ve ilaçlama konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunarak ilaçlama ve dezenfekte konusunda önemli bilgiler verdi.

“SEKTÖRÜMÜZÜN ÖNEMİ ARTTI”

İşletmeleri hakkında bilgi veren Alfa Çevre Sağlığı firması işletme sahibi Mehmet Alpan; “2013 yılından buyana Elazığ Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Malatya ve Tunceli illerimizde hizmet vermekteyiz. Firma olarak haşere ilaçlaması pandemi sürecinde işletmelerde dezenfekte çalışması yapıyoruz.12 Mart’tan buyana Çin’de başlayıp tün dünyayı etkileyen korona virüs salgını ülkemizi ve ilimizi etkisi altına aldı. Virüs esnaflarımızı ekonomik anlamda çok olumsuz etkiledi. Sektör olarak dezenfekte işlerimiz artış oldu. Hastaneler, okullar, kafeler vb. birçok sektörde dezenfekte konusunda hassasiyeti arttı. Vatandaşlarımız dezenfekte konusunda bilinçliydi ama pandemi sonrası halkımız daha da dezenfekte konusunda önem gösterdi.

“HER MEVSİME GÖRE İLAÇLAMA YAPILMALI”

Alfa Çevre Sağlığı firması işletme sahibi Mehmet Alpan: “Sivrisinek böceği daha çok bahar ve yaz aylarında etkisini gösterir. Mart – Eylül ayları arasında sivrisinek ilaçlamaları yapılmaktadır. Karasinek de sivrisinek gibi yaz ve bahar aylarında daha çok yumurtlama yaparak çoğalırlar. Karasinek ilaçlaması yapılması için en ideal dönem şubat ve mart aylarıdır. İkinci dönem ilaçlama ise temmuz ve ağustos aylarında olabilir. Örümcek soğuk havayı sevmez bu yüzden aralık, ocak ve şubat hariç bütün aylarda örümcek böceği görülebilir ve her mevsim örümcek için böcek ilaçlama yapılabilir. Fare haşeresi ise kış aylarını daha çok sever yazın pek ortalıklarda olmazlar. Nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında fare ilaçlamasına gerek yoktur. Daha çok kasım aralık ve ocak aylarında fare sıkıntısı ortaya çıkar. Pire kış aylarında hemen hemen hiç görülmez. Yazın belirli aylarında pire böceği ortaya çıkar. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül en çok pire böcek ilaçlaması yapılan zamanlardır”

“MERDİVEN ALTI FİRMALARA DİKKAT”

Mehmet Alpan; “İlaçlama firması seçerken çok dikkat etmeliyiz. Pandemi süreci sonrası merdiven altı işletmeler arttı. Vatandaşlarımız ilaçlama firması seçerken Sağlık Bakanlığına ve Halk Sağlığına bağlı bir şirket olmasına dikkat etmeleri lazım. Vatandaşlarımız ilaçlama ve dezenfekte yaptığı zaman firmalardan belge alsınlar. Evrak vermeyen işletmelerle kesinlikle çalışmaması lazım halkımızın. Esnaflarımız pandemi sürecinde olumsuzluk yaşadılar bizlerde firma olarak tüm esnaflarımız için alaçlamada ve dezenfekte de yüzde 10 indirim uyguladık. Biz firma olarak kaliteli hizmeti daha uyguna yapmaya çalışıyoruz” dedi.