Devreye Milletvekili Gürsel Erol girdi

Mağdur olan çiftçiler, Milletvekili Erol ile görüştü.

Elazığ’ın Karakoçan ve Kovancılar ilçesinde su borularının sürekli patlamasından dolayı mağdur olan çiftçiler yetkililerden yardım beklerken, durumdan haberdar olan CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol süreci takip edeceklerini belirtti.

Elazığ’ın Karakoçan ve Kovancılar ilçesinde DSİ tarafından yapılan Kanatlı Barajında boruların sürekli patlamasından dolayı vatandaşlar mağdur oldu. Yapılan boruların sürekli patlaması çiftçiyi bezdirirken 2 bin dönüm şeker pancarı 5 bin bin dönümde silajlık mısır olmak üzere toplamda 7 bin dönüm ekili alan kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Ektikleri ürünlerinin ziyan olmamasını isteyen çiftçiler, yetkililerden yardım beklerken durumdan haberdar olan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, gerekli görüşmeleri yaparak çiftçilerin mağdur olmaması için sürecin takip olacağını belirtti.