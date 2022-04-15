Harput Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz, esnafların yaşadığı sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Haberin Videosu : ‘DEVLETİMİZ DEPREM SONRASI ELAZIĞ ESNAFINA GEREKENİ YAPMIŞTIR’

Cemil İzgi ile Söz Esnafta programında bu hafta konuğu Harput Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz oldu.

Başkan Turan Kurnaz, Harput Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi hakkında açıklamalarda bulunarak Elazığ’da yaşanan deprem sonrası “Devletimiz deprem sonrası Elazığ esnafına gerekeni yapmıştır” dedi.

Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi sorularını cevaplandıran Başkan Kurnaz, Mayıs ayında yapılacak birlik başkanlığına aday olup olmayacağını da açıkladı.

Söz Esnafta programına önemli açıklamalarda bulunan Harput Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz’ın açıklamalarını haber içindeki videodan ya da Haber Elazığ YouTube kanalından izleyebilirsiniz…

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