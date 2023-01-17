CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Ocak 2020’de Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında yapılan köy evlerinin önünde açıklama yaptı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ depremi ile Manavgat’ta yaşanan yangın felaketi sonrası yapılan köy evlerini karşılaştırarak “Devlet, Elazığ ile Manavgat arasında adil davranmamıştır. Manavgat’ta sosyal devlet olma sorumluluğuyla ilgili vatandaşların beklentisi doğrultusunda hak sahipliğini doğru anlamda yerine getirmiştir ama Elazığ’da bir mağduriyet olmuştur. Orada 140 metrekare evlerin fiyatı 1 milyon 200 bin liraya mal olurken, bu evler 85 metre kare şu anda maliyet fiyatı 1 milyon 350 bin lira. Oradaki evler insanların yaşam alanı, buradaki evler yalnızca barınma olarak planlanmış” dedi.

Elazığ’ın köylerinde yapılan konutlar ile geçen yıl Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan yangın felaketi sonrası yapılan köy evlerini karşılaştıran Erol, şunları söyledi:“24 Ocak 2020’de Elazığ’da bir deprem yaşadık, deprem mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesi için şehir merkezinde TOKİ konutları, köylerde de köy evleri yapıldı. Bugün Elazığ’da köy evleri tip model olarak uygulanan prefabrik binaların önündeyiz. Bunlar çelik aksamdan yapılan evler. Buradaki bir kıyaslamayı yapmak için bu köy evlerinin önündeyiz.

Geçen yaz Antalya Manavgat ilçesinde bir yangın olmuştu. Yangında tahrip olan, yok olan köylerimiz vardı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bu yanan köylere giderek orada anahtar teslimi yaparak bu projeleri anlatmıştı. Gerçekten Manavgat’ta yapılan köy evleri yöre halkının yaşam alanı olarak oluşturulması, ihtiyaçların giderilmesine yönelik planlanmış köy evleriydi. Onlar da devletin bir mağduriyetten, afetten kaynaklı yaptığı evler bunlar aynı şekilde devletin bir afetten, deprem sonrası yaptığı evler. Devlet vatandaşlarına eşit ve adil olmalıdır. Oradaki evler 140 metre kare üzerine oturulmuş depolu ve ahırlı toplam 280 metre kare kapalı alanı olan aynı zamanda 80 metre kare bahçesi ve balkonu olan evler. Yani 320 metre kare brüt olan alanlar.

“DEVLET, ELAZIĞ İLE MANAVGAT ARASINDA ADİL DAVRANMAMIŞTIR”

Oradaki evlerin fiyatı 1 milyon 200 bin liraya mal olurken, bu evler 85 metre kare şu anda maliyet fiyatı 1 milyon 350 bin lira. Oradaki evler insanların yaşam alanı olarak planlanmış, bir köy evi olarak planlanmış buradaki evler yalnızca barınma olarak planlanmış. Bir köy evinin ahırı, deposu yoksa, bir köy evi eğer 120 metre kareden büyük değilse, bu alanlar yalnızca insanların çaresizliğinden kaynaklı barındıkları, sığındıkları alan olarak oluşturulmuş. Devlet, Elazığ ile Manavgat arasında adil davranmamıştır. Manavgat’ta sosyal devlet olma sorumluluğuyla ilgili vatandaşların beklentisi doğrultusunda hak sahipliğini doğru anlamda yerine getirmiştir ama Elazığ’da bir mağduriyet olmuştur.”