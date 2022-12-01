AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, açıklamalarda bulunarak “Devlet depremden sonra Elazığ’da ne yaptıysa Düzce’de aynısını yapıyor!” dedi.

Bulut; “Düzce Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kapsamına alınmıştır. 24 Ocak Depreminden sonra Elazığ’da 24 Ocak ve 27 Aralık’ta iki kere Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kapsama alınmıştı. Devletin kanun ve kuralları illere göre değişmez!

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi oluru ile deprem yatırımlarına kaynak geliyor. Bu olur olmadan sahada herhangi bir çalışma yapmak mümkün değildir. Devlet Düzce’de başka bir uygulama Elazığ’da başka bir uygulama yapmıyor!

CHP milletvekilinin Düzce’nin afet bölgesi ilan edilip Elazığ’ın edilmediği yönündeki açıklamasının hiç bir gerçekliği yoktur.