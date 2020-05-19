Bingöl
Giriş Tarihi : 19-05-2020 12:18   Güncelleme : 19-05-2020 12:23

Devasa yılan korkuttu  

Korkmalarına rağmen o anları telefonla görüntülediler.

Devasa yılan korkuttu  

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde  tarlaya giden vatandaşlar devasa  bir yılanla karşılaştı, korkmalarına rağmen o anları telefonla görüntülediler.

Alınan bilgiye göre, Adaklı ilçesine bağlı Karer bölgesine tarlaya çalışmaya gidenler, yaklaşık 3 metre olduğunu değerlendirdikleri bir yılanla karşılaştı. Yerde duran bir ağaç dalına sarılı olan yılanı görenlerden Mazlum Serinyel, o anları cep telefonu ile görüntüledi.Yılanın hem kalınlığı hem de uzunluğu ise dikkat çekti. 

Yılanın büyüklüğünü görünce kendisi dahil yanındakilerinin de korktuğunu aktaran Mazlum Serinyel, bu yılanın türünü bilmediklerini ve bölgeden uzaklaştıklarını aktardı.

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