Deva’dan Akpınar Mahallesine ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi Elazığ İl Teşkilatı Akpınar Mahallesi’ni ziyaret etti.

DEVA Partisi Elazığ İl Teşkilatı Av. Mehmet Kangal öncülüğünde Akpınar Mahallesi Muhtarı Raif Acar ve Akpınar Mahallesi esnafları ziyaret etti.

İl Başkanı Kangal, Akpınar Mahallesi Muhtarı Raif Acar dinleyip sorunları not aldı.DEVA Partisi Elazığ İl Av. Mehmet Kangal; “problemleri gerekli mercilere ileteceğiz ve kamuoyu ile paylaşacağız Esnafımızın isteği ise yaşadığı ekonomik problemler, deprem ve pandemi konularındaki sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Bizler de DEVA Partisi Elazığ İl Teşkilatı olarak esnafımızın yanındayız” dedi.