Deva Partisi’nden Yazıkonak beldesini ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi Elazığ Kadın Çalışmaları Başkanlığı öncülüğünde DEVA Partisi İl Teşkilâtı, Yazıkonak beldesini ziyaret etti.

Deva Partisi kadın Çalışmaları Başkanlığı Yazıkonak Beldesinde yaptıkları ziyarette halkın sorun ve taleplerini dinleyerek Parti'nin calismalari hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

DEVA Partisi İl Kadın Çalışmaları Başkanı Nihan YEŞİLGÜL ÇELİK gidilmedik mahalle, belde çalınmadık kapı bırakmayacağız diyerek sözlerinde devam etti.

"DEVA Partili kadınları olarak şehrimizin önemli yerleşimlerinden biri olan Yazıkonak beldesini ziyaret ettik. Bu ziyarette Kapı taramaları yaparak kadınlarımızla tanıştık, kendilerini partimize destek olmaya ve üye olmaya davet ettik. Özellikle hanımların ilgisi bizi çok memnun etmektedir. Her geçen gün kadınlarımızın partimize teveccühünün artması bizleri daha da motive ediyor diyerek sözlerine devam eden Başkan YEŞİLGÜL ÇELİK Bugüm bizi misafir eden Yazıkonak Kadın Çalışmaları başkanımız Esma Hanıma ve bizimle birlikte yol alan cesur, kararlı, davasına sahip çıkan yol arkadaşlarımızada ayrıca teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki Siyaseti güzelleştirecek olan kadınlardır ve kadının yer aldığı her ortamda siyaset daha da değer kazanacaktır’’ ifadelerini kullanan Başkan YEŞİLGÜL ÇELİK Bu kapsamlı programımızda, Yazıkaonak vatandaşlarımızdan gördüğümüz yoğun ilgi ve misafirperverlik nedeniyle bir kez daha kendilerine şahsım ve teşkilatım adına teşekkürlerimi sunuyorum dedi