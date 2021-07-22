Deva Partisinden kurban pazarına ziyaret

Deva Partisi Elazığ teşkilatı, bayram ziyaretlerine devam ediyor.

Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Av.Mehmet Kangal ve kurulu üyeleri kurbanlık satış alanlarını ziyaret ederek kurban satıcıları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların ve kurban satıcılarının bayramını kutlayan Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Av.Mehmet Kangal ve kurulu üyeleri gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayramda kendilerine gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Av.Mehmet Kangal ve kurulu üyelerine teşekkür eden vatandaşlar ve kurban satıcıları tüm İslam Alemin Kurban Bayramını kutladı.