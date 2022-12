Deva Partisi’nden Karşıyaka Mahallesine ziyaret

Deva Partisi İl Yönetimi şehrin her bölgesine ulaşmaya ve sorunları dinleyip, yetkililere duyurmaya devam ediyor.

DEVA Partisinin Elazığ Karşıyaka Mahallesinde yaptığı ziyarette iktidara tepki yağdı. DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Kangal’ı karşılarında gören vatandaşlar, verilen sözlerin yerine getirilmediğini, sürekli sözler verildiğini, ancak hiç kimsenin sözünde durmadığını söyledi. Karşıyaka mahallesinin kovulmuş bir mahalle olduğunu ifade eden vatandaşlar, AK Parti yetkililerinin geldiğini, sorunları dile getirince kendilerine tepki gösterdiğini söyledi.

Deva Partisi İl başkanı Av. Mehmet KANGAL’a sorunlarını anlatan vatandaşlar, " Bakın orası yıkık burası yıkık. Evlerimiz komple çatlak. Doğal gazımız yok. Ne yıkım geliyor ne de doğal gaz. Belediye başkanı ile görüştük, Kentsel dönüşüme çıkartıp imara açacam dedi ,ama ortada yapılan bir şey yok. Bizim buraların yıkılıp yeniden yapılması lazım dedi. Mahallenin halini görüyorsunuz, çocuklar soğuktan sobanın yanından kalkamıyor. Doğal gazımız yok. Buranın bir an önce yıkılıp yenilenmesini istiyoruz, çünkü buradaki evlerin hepsi hasarlı.

Çalışmaya gücüm de yok artık. Ben bir kadın başıma bir kanser hastasına bakıyorum. 3 tane öğrenci okutuyorum. Benim çocukların günlük masrafı 70 TL , devletin bana verdiği 1800 TL ile ne yapabilirim. Telefon faturası gelmiş, yatıramıyorum. Hattımda kapanacak. İnternetim kapanacak çocuklarım sınava hazırlanamayacak oğlum 12 sınıfa gidiyor Üniversite sınavına hazırlanıyor. Buraya da devlet gelsin, kanun gelsin, nizam gelsin. Yeri gelse çalışıyoruz diyorlar ama gelen hiç kimse yok. Karşıyaka kovulmuş , unutulmuş bir mahalle. İşte bu serzenişler , Karşıyaka mahalle sakinlerinin fertayları.

Konu ile ilgili açıklama yapan Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet KANGAL" Karşıyaka mahallesinin sorunlarını yerinde tespit etmek, bunları dile getirmek için buradayız. Mahallede vatandaşlarımızla görüştük; gerçekten mahallenin durumu içler acısı . Merkezde şehrin göbeğinde olmasına rağmen insanca yaşam koşullarından bir hayli uzak.Yıllarca verilen sözler burada tutulmamış ve insanlar büyük bir mağduriyet içerisinde yetkililerin burayı yaşanabilir bir mahalle konumuna getirmelerini bekliyor. Burada ağır hasarlı bir sürü metruk bina var ve bazılarında vatandaşlar hala yaşamlarını sürdürmekteler . Bunlara bir an önce çözüm bulunmalı diyerek sözlere devam eden başkan KANGAL , yine mahallenin büyük bir sıkıntısı olan Beyyurduna çıkan derenin doldurulması nedeniyle burada sel ve su taşkınları meydana geliyor ve bu nedenle insanlar burada mağduriyet yaşıyor. Mahalle içerisinden geçen korumasız demiryolu sebebiyle birçok kaza meydana gelmekte ve aileler büyük bir korku yaşıyor.Biz yetkililerimize şunu belirtmek istiyoruz. Artık şehrin göbeğinde metruk bir şekilde insanca yaşam koşularından uzak bu mahallemizi görmelerini ve bir an önce kentsel dönüşüm başlatmalarını istiyoruz dedi.