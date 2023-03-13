Deva Partisinden depremzedelere ziyaret

Deva Partisi Elazığ İl Başkanlığı tarafından, Baskil İlçesi sahil köylerine yerleşen depremzede vatandaşlar ziyaret edilerek, durumları hakkında bilgi alındı.

Partililer ile birlikte ziyarete katılan Elazığ İl Başkanı Av.Mehmet KANGAL " Yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından komşu ilimiz Malatya'dan ilçemize misafir olan depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi alıp, bu süreçte yanlarında olduğumuzu belirttik. Maddi ve manevi olarak yıpranmış, zorlu şartlar altında yeni bir hayat kurma mücadelesine başlayacak olan vatandaşlarımıza, pozitif ayrımcılık sağlayacak desteklerin genel ve yerel yönetimlerce beklenilmeden sağlanması, hayatı bir öneme sahiptir. Geleceğe umutla bakabilmeleri, aileleri ile birlikte yeniden ayağa kalkabilmeleri için şehrin tüm paydaşları olarak hep birlikte elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz. Yaraları birlikte saracağımıza olan inancımız tamdır.

Buradan, depremzedelerimize kucak açan misafirperver Elazığlı hemşerilerimize tekrardan teşekkür ediyor, bu tür acıların yeniden yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.