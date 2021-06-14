Deva Partisi’nden çiftçilere ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi Elazığ İl Teşkilatı, Yurtbaşı Beldesi’ni ziyaret etti.

Yurtbaşı’nda bulunan çiftçilerle tarım arazilerinin olduğu alanda görüşen DEVA Partililer, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Bu ziyaretten memnun kaldıklarını belirten çiftçiler, yetkililerin kendilerine sahip çıkmadığını , üretim sürecinde kendilerini yalnız hissettiklerini ve pek çok problemlerinin olduğunu belirttiler. Bir çiftçi “ Aylardır ben burada ekim yaptım , büyük paralar yatırdım .İşçiye para verdim, tohuma para verdim, gübreye para verdim. Elektrik %120 zam almış ama çiftçinin haberi yok zamdan. Fatura gelince zammı öğreniyoruz. Emek veriyoruz, üretiyoruz ama kâr bile edemiyoruz. Elektriği kaçak kullanmıyoruz, her ay ödüyoruz. Hep çalıştım, ama beni bitirdiler. 7 Milyon TL para yatirdim buralara.Ne için? 80 tane işçi çalışıyordu burada. Şimdi 60’a 50’ye düştü işçi sayısı. Çünkü ödeyemiyorum, gerçeği budur. 800.000 TL’ye fide almışım, 300.000 TL’ye gübre almışım, bakın sezon gelmiş kimse buraya 1 TL para vermemiş. İçerideki ineğimi satacağım, traktörümü satacağım bu yıl, ödemesini mecbur yapacağım. Çünkü ben ödeyemesem rahat edemem. Gelsinler ödesinler, sera da onların olsun, hepsi onların olsun. Çalışsınlar, ödesinler, bakayım nasıl para kazanılıyormuş. Bu şekilde olmuyor, olmaz yani. O kadarki doluyum yani. Şimdi herkes arıyor, ağabey ne zaman ödeme yapacaksın? Canımı mı vereyim? Ne yapayım yani?” dedi.

DEVA Partisi İl Başkanı Av. Mehmet KANGAL da yaptığı açıklamada “Çiftçilerimizin durumu içler acısı. Emek veriyorlar, üretiyorlar, ama maliyetler arttığı için karşılığını alamıyorlar. Borca batmışlar ve ödeyecek güçleri yok. DEVA Partisi iktidarında, Sayın Genel Başkanımız Ali BABACAN’ın Adana’da açıkladığı Tarım Eylem Planı ile tüm bu sorunlara çözümler üreteceğiz ve uygulamaya koyacağız. Doğrudan çiftçilere verilecek destekler, tarımı ve hayvancılığı kalkındırmak, kuraklığı bitirmek ve doğru sulamayı yapmak, tarımda dönüşümü , finansmanı ve istihdamı sağlamak, tarımda atılıma geçmek ve tarımda teknolojiyi kullanmak için pek çok önerimiz bulunmaktadır. Doğrudan çiftçilere verilecek desteklerin bir kısmından bahsedecek olursak yapacaklarımız şunlardır;

1. Çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz.

2. Çiftçilerin kullandığı mazot ÖTV’sini çiftçiye geri vereceğiz.

3. Çiftçilerin kullandığı gübrenin maliyetinin %50’sini destek olarak geri vereceğiz.

4. Çiftçilerin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek, üretimi aksamayacak.

5. Elektrik çiftçiye daha ucuza verilecek.

6. Tarım desteklerini üretim yapılan yıl açıklayacak ve aynı yıl içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz.

7. Sadece aracıların değil, çiftçilerin de kazandığı bir sistem oluşturacağız.

Daha birçok tarıma yönelik çözüm önerilerimizi bu süreç içerisinde çiftçilerimiz ve kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.