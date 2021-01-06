DEVA Partisi Sivrice ilçesinde

DEVA Partisi İl Başkanı Dağhan, İl Yönetim Kurulu ile Sivrice ilçesini ziyaret etti.

Başkan Dağhan İlçe Kaymakamı Yunus Emre VURAL’ ve İlçe Belediye Başkanı Turgay Gündoğan’ı makamında ziyaret etti. Bu ziyarette, ilçe problemleri yarına dönük ilçe potansiyeli ele alınarak, Deva Partisi vizyonu ekseninde düşünceleri paylaşılırken karşılıklı istişareler edildi.

Başkan Dağhan, ilçe ziyaretinde depremin sonrasında ilçenin sorunlarının ve çözüm yönünde alınan mesafenin yerinde tespiti, daha rasyonel çözüm seçeneklerinin istişaresi yönünde incelemelerde bulundu.

Siyasetin hizmet odaklı olduğuna dikkat çekilen ziyarette, Başkan Dağhan; Sivrice’nin Turizm potansiyelinin daha doğru planlamayla yarına taşınabileceğine dikkat çekerken, yaşanan deprem afetinin, yarın açısından fırsata çevrilerek katma değer sağlanmasına dönük düşüncelerini paylaştı.