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Politika

DEVA Partisi saha ziyaretlerine devam ediyor

Politika

DEVA Partisi saha ziyaretlerine devam ediyor

Demokrasi ve Atılım Partisi Elazığ İl teşkilatı ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyerek İmam Efendi Bulvarı'ndaki esnafları ziyaret etti.

Ziyarette esnafların ülke ekonomisinde yaşanan problemlerden dert yakındıkları görüldü. Özellikle bu ziyarette hem esnaflar hem de halk mevcut iktidarın ekonomik problemleri çözebilecek yetkinlikte olmadığını belirttiler. Ali Babacan'ın geçmiş dönemlerde ekonomi yönetiminde bulunduğu dönemi aradıklarını söyleyen Elazığlı esnaflar, tekrar Ali Babacan'ın ülke yönetiminde bulunmasıyla özlenen günlere kavuşulabileceğini ifade ettiler.