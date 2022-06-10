Deva Partisi Kuyumcular Çarşısını ziyaret etti

Deva Partisi İl Teşkilatınca devam eden çalışmaların bu seferki durağı Kuyumcular Çarşısı esnafı oldu.

Çarşı içerisindeki kuyumcu dükkanlarını ziyaret eden İl Başkanı Mehmet Kangal ve beraberindeki heyet, parti kadrolarınca hazırlanan Ekonomi ve Finans Eylem Planı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, yaşanan ekonomik krizden kurtulmak için parti olarak planlarının şimdiden hazır olduğunu ve bu sorunları çözme noktasında Ali Babacan ve ekibinin durmadan çalıştığını beyan ettiler.

Ekonomi Bakanlığı döneminde birçok defa ülkemizi krizden çıkarmayı başaran Ali Babacan ve ekibinin hazırlamış olduğu eylem planlarının uygulanması sonucunda, ilk 90 ve 360 günde atılacak adımlarla hızlı bir toparlanma sürecine girileceği belirtildi.