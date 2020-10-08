Deva Partisi konteyner kenti ziyaret edip sorunları dinledi

DEVA Patisi Elazığ Merkez İlçe Teşkilatı Doğankent’te bulunan konteyner kentte ziyarette bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette vatandaşların sorunlarını dinleyen DEVA Partisi Merkez İlçe Teşkilatı, sorunları not aldıklarını ve gerekli yerlere ileteceklerini, bu sorunların çözümünün takipçisi olacaklarını belirttiler.

Ziyaretle ilgili konuşan DEVA Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanı Av. Mehmet Kangal şu ifadeleri kullandı: “Konteyner kente gerçekleştirdiğimiz ziyarette siyasetten önce amacımız insanların sorunlarını kendi ağızlarından dinlemek ve onlara yalnız olmadıklarını göstermektir. Burada dinlediğimiz ve not aldığımız sorunları gerekli yerlere ileteceğiz ve takipçisi olacağız. Aldığımız notlar içerisinde özellikle çocukların çok küçük istekleri olduklarını gördük. Bu sorunları kendi içimizde elimizden geldiği kadar çözmeye çalışacağız. Bu istekler burada durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Dinlediğimiz insanlardan yola çıkarak görüyoruz ki burada sorunlar ana başlıklar altında toplanmış durumda. Öncelikli olarak insanlar kendilerine yeterli bilgi verilmemesinden yakınıyor. Yaklaşık 9 aydır burada kalan aileler var ve halâ ne zaman evlerinin yapılıp teslim edileceği, evlerinin nerede olacağı, nasıl bir eve sahip olacakları konusunda bilgi sahibi değiller ve sadece bekliyorlar. Bu muallak bekleyiş insanların her geçen gün daha da dertlenmesine daha fazla stres yaşamasına neden oluyor. Bu bilgilendirmelerin gerekirse ev ev, aile aile yapılmasını bekliyoruz. Diğer bir husus ise pandemi nedeniyle günümüzde devam eden online eğitim sorunu. Görüyoruz ki burada bir internet altyapısı yok. Konuştuğumuz bazı aileler internet çekmek istediklerini, defalarca başvuru yaptıklarını ama halâ internet konusunda mustarip olduklarını belirtiyorlar. Pandemi koşullarındaki eğitim yapısı düşünülerek buraya acilen bir internet altyapısının sağlanmasını bekliyoruz. Aynı zamanda görüyoruz ki burada yaşayan kiracı ve orta hasarlı bina sahipleri gelecekleri konusunda çaresizler. Konuştuğumuz kiracı bir hanımefendi bize eşinin asgari ücretle çalıştığını iki çocuğu olduğunu belirtti. Biz soruyoruz; asgari ücretle çalışan bir aile buradan çıkıp nasıl bin 1500-2000 TL kira ödeyecek. Konteyner da kalan kiracı ve orta hasarlı bina sahiplerinin sayısının çok fazla olmadığı aşikâr. Bu insanların ortada bırakılması mümkün değil. Bu konuyu da gerekli yerlere taşıyıp çözümü noktasında takipçisi olacağız. “