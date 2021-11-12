DEVA partisi İcadiye Mahallesinde

Elazığ İl teşkilatı, İCADİYE Mahalle muhtarını ve esnafını ziyaret etti.

DEVA Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Elazığ'daki teşkilatlanmasını hızlı bir şekilde gerçekleştiren DEVA Partisi ilimizde yaşanan sorunları ve yapılması gerekenleri değerlendirmek üzere mahalle muhtarları nezdinde ziyaretlere başlayarak, sahada aktif rol almaya başlamıştır.

Bu kapsamda muhtar ziyaretlerine ve esnaf gezilerine bir yenisini daha ekleyen DEVA Partisi Elazığ İl yönetimi, İcadiye Mahalle Muhtarı İrfan Gözvur ile muhtarlık ofisinde ile bir araya gelerek istişarelerde bulunmuştur” denildi.

Ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, “ İkinci Harput caddesi esnaflarımızı ziyaret edip sorunlarını dinledik. Esnaflar, genel olarak sattıkları malzemelerin yerine, yüksek maliyetler nedeniyle yeni ürün temin edememekten dert yanıyor. Bir dokunup bin ah işittiğimiz esnaflarımız özellikle; artan maliyetin işlerine olumsuz etki yaptığından bahsediyor. Yapılan zamlar elbette şehrimizin ekonomik sorununu önemli bir şekilde etkileyecektir. Ancak maliyet artışının olumsuz etkilerinin, mimimize edilmesi için de gereken hassasiyet yetkililer tarafın dan gösterilmelidir. Esnafımızın ekonomik sorunları ve vatandaşın alım gücünün düşmesi gibi hususlar, yetkililer tarafından göz ardı edilmemelidir. Biz DEVA Partisi olarak, esnafımızın her daim yanlarında olduğumuzu hissettirip, onların sesi olacağız.” dedi.