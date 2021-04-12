DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı belli oldu

Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan, genel merkez ile yaşadığı anlaşmazlık iddiasıyla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Başkan Murat Dağhan'ın istifa dilekçesini Genel merkeze sunduğu, genel merkezin istifayı kabul ettiği öğrenildi.DEVA Partisi genel merkezi aldığı kararla Elazığ İl ve Merkez ilçe başkanlıklarına yeni atama yaptı.Genel Merkez kararıyla DEVA Partisi Elazığ İl başkanlığına Av. Mehmet Kangal, Merkez ilçe Başkanlığına ise Ali Aygören atandı.