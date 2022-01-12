Deva Partisinin Kovancılar’da düzenliği toplantıya çok sayıda katılım oldu.

Haberin Videosu : Deva Partisi düzenlediği toplantı miting havasında geçti

Deva Partisi Elazığ Kadın Çalışmaları Başkanlığı ile Deva Partisi Kovancılar Kadın Çalışma Başkanlığının ve Kovancılar ilçe Yönetiminin düzenlediği Kadınların Tanışma etkinliği bir miting havasında geçti.

Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal'ın ve il yönetimininde katıldığı toplantıda Kadın Çalışmalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nihan Yeşilgül Çelik konuşmasında “Biz kadınlar olarak insana vicdana geleceğe ve yaşam hakkına dayalı neşeli huzurlu gülebilen bir düşünü birlikte kuralım. İnanalım Çalışalım ve Hep birlikte Deva Çatısı altında olalım” diyerek bütün kadınları partide görev almaya davet etti.