DEVA Partisi çalışmalarını sürdürüyor

DEVA Partisi İl Yönetimi Esentepe ve Üniversite Mahallesi Muhtarlık Ziyaret ederken, ASKON Elazığ Şubesi ile Genç Elazığlılar Derneği ziyaretlerine de ev sahipliği yaptı.

DEVA Partisi İl Yönetiminden yapılan açıklamada;DEVA Partisi İl Yönetimi Esentepe ve Üniversite Mahallesi Muhtarlıklarını ziyaret ettiklerini, bu ziyaretlerinde; yerel yönetim sorunlarını, salgın dönemin hassasiyetlerini dinledikleri, DEVA Partisi il yönetimi olarak sürece dönük bakış açılarını, muhtarlıkların her tür sorunlarıyla beraber olacaklarını ifade ettiklerini, Elazığ’ın kent sorunlarını, çözüm seçenekleri merkez alınarak istişare ettiklerini ifade ettiler. Bu ziyaretlerinin, çok verimli olduğu, yerel yönetim ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi.

DEVA Partisi İl Yönetimi açıklamalarının devamında, ASKON Elazığ Şubesi ile Genç Elazığlılar Derneği yöneticilerinin ziyaretleri ile ilgili yaptıkları açıklamada; ASKON Elazığ Şubesi ile Genç Elazığlılar Derneğinin ayrı ayrı, DEVA Partisi İl Yönetimini ziyaret ettiklerini, bu ziyarette, küresel eksende stratejik konuların ele alındığı belirtildi. Yaşanan salgın sürecinin ülkeye, yerelde Elazığ’a olan yansımaları, ekonomiye yönelen olumsuz etkilerinin, bu etkiler sürecinde, tarım-hayvancılık-sanayiye dönük üretim problemlerinin ele alındığı, sorunların çözüm ekseninde karşılıklı irdelendiği, çok verimli istişarelerde bulunulduğu belirtildi.