Deva Partisi büyük kongreye hazırlanıyor

Elazığ’da teşkilatlanmaya devam eden Deva Partisi, son olarak Keban İlçe Kongresini geniş katılımla gerçekleştirdi.

Katılımın bir hayli yoğun olduğu kongre sonunda Keban İlçe Başkanlığı’na Sümer Yüksel seçildi. İl Başkanı Murat Dağhan’ın da katıldığı kongrede Keban’ın sorunları da masaya yatırıldı. Deva Partisi İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “15 Kasım’da Genel Başkanımız Ali Babacan’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz il kongresine kadar hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” denildi.