Deva kadınları Şahinkaya’da

Demokrasi ve Atılım Partisi Elazığ Kadın Çalışmaları Başkanlığı öncülüğünde DEVA Partisi İl Teşkilâtı, Şahinkaya Mahallesini ziyaret etti.

Ziyarette DEVA Partisi İl Kadın Çalışmaları Başkanı Nihan YEŞİLGÜL ÇELİK yaptığı açıklamada "DEVA Partili kadınlar olarak şehrimizin önemli mahallelerimizden şahinyayayı ziyaret ettik. Bu ziyarette İl Teşkilâtımızın erkekleri de bizlere destek verdi. Özellikle ev ev gezerek kadınlarımızla tanıştık, kendilerini partimize destek olmaya ve üye olmaya davet ettik. Güleryüzleriyle ve misafirperverlikleriyle bizleri ağırlayan, ilgi ve alâka gösteren şahinkaya sakinlerine teşekkür ederim. Siyaseti güzelleştirecek olan kadınlardır ve kadının yer aldığı her ortamda siyaset daha da değer kazanacaktır" dedi.