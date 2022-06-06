DEVA hız kesmeden devam ediyor

Deva Partisi Elazığ İl Teşkilatı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Deva partisi Elazığ İl Teşkilatınca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, hafta sonu Alacakaya İlçesi köylerini ziyaret eden İl Başkanı Av. Mehmet Kangal ve beraberindeki heyet, göre halkı ile bir araya gelerek , ülkenin ve şehrin problemleri ile çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretteki izlenimlerini aktaran İl Başkanı Mehmet KANGAL " Partimiz kurulduğundan itibaren bu pazar seçim olacakmış gibi devam eden çalışmalarımızda bu haftaki rotamız Alacakaya ilçemizin köyleriydi. Şehrimizin en uzak köşesinde dahi yaşayan insanımızın sorunlara kulak vermeyi, vatandaşlarımızın taleplerini iletmeyi görev biliyoruz. Ziyaretlerde yaptığımız görüşmelerde özellikle yörede çok sayıda bulunan Korucu görevindeki vatandaşlar, sosyal ve ekonomik hakların yetersizliğinden şikayetçi olduklarını , hükümetten yeterli desteği görmeden ayrımcılığa tabi tutulduklarını söylüyorlar. Bu konuda yöneticilerden acil bir iyileştirme bekliyorlar.

Buradaki vatandaşlarımız, kendi topraklarından çıkarılan değerli yer altı kaynaklarının zenginliğinden faydalanamadıklarını , taşı toprağı maden olan bu yörenin hakkettiği yatırımları bir an önce alması gerektiğini haklı olarak dile getiriyorlar.

Ayrıca İlçeye bağlı Esenlik ve Gürçubuk Köyleri civarında bundan birkaç yıl önce milyonlarca masraf harcanarak yapılan Esenlik Sulama Göletinin de atıl bir şekilde bırakıldığını gördük. Tamamlandığında, 1.760 dekar tarım arazisi sulanarak dekar başına binlerce TL gelir artışı ve milli ekonomiye milyonlarca lira katkı sağlanacağı söylenen bu yatırımın, öylece bırakılması civar köylerin en büyük mağduriyetlerinden biridir. Yetkililerin gerekli çalışmaları yaparak bu sulama göletini işler hale getirmesi, o bölgedeki hemşehrilerimizin beklentileri arasındadır. Bizler bu sorunları vatandaşımızdan yerinde dinleyerek, haklı seslerini siz değerli basın mensupları aracılığı ile yetkililere aktararak çözüm üretilmesini bekliyoruz. DEVA PARTİSİ olarak şimdilik , iktidar yetkililerinin çözemedikleri ve kulak tıkadıkları bu tür problemleri duyurmak, iktidara geldiğimiz de ise bekletmeden çözüm üretmek için görevimize azimle devam ediyoruz”.