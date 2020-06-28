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Giriş Tarihi : 28-06-2020 13:16   Güncelleme : 28-06-2020 13:16

Dev çekirge Elazığ'da görüldü  

Türkiye'de zaman zaman  görülen 20-25 santim uzunluğu ile bilinen  Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ'da görüntülendi. 

Dev çekirge Elazığ'da görüldü  

Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan Mehmet Gürsul, bahçesinde  sarı renkli dev bir çekirge  fark etti.İlk defa böyle bir çekirge gören Gürsul, internetten yaptığı araştırmada  etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" olduğunu öğrendi.Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen Gürsul hayvanı  cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal  ortamına bıraktı.

18 santimetreye kadar ayakları ve 14 santimetreye kadar antenlerinin uzamasıyla bilinen çekirgenin etçil olduğu zararlı böcek, kurt,sinek ve diğer küçük çekirgelerle beslendiği öğrenildi.Çekirge ayrıca bacaklarının üzerindeki kuvvetli diken yapısıyla dikkat çekiyor.

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