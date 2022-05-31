Detektör köpek Nina geçit vermedi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada ‘Nina’ isimli detektör köpeği ile yapılan aramada kamyonun kupa kısmında gizlenen 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken sürücüsü gözaltına alındı.
Bu çerçevede Diyarbakır yolu polis kontrol noktasında şüpheli görülen bir kamyon durduruldu. Narkotik köpeği Nina’nın arama yaptığı kamyonun kupa kısmında gizlenmiş şekilde 7 kilogram kubar esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili kamyon sürücüsü A.Ö.O. yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.