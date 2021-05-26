‘Desteklerden faydalanacak esnaflara uyarı!’

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, son açıklanan ‘Esnafa Hibe Destek Paketi’ konusunda bilgi kirliliği olduğunu belirterek Bakanlığın belirttiği ana faaliyet kodları tutan tüm esnafların destekten faydalanacağını söyledi.

“BİLGİ KİRLİLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN AÇIKLAMA YAPTIK”

Genelgede, kimin desteklerden faydalanacağı açık şekilde belirtildiğini ifade eden Başkan Ulaş; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafımıza vereceği desteği açıklamasının ardından destekler Resmi Gazetede yayınladı. Şuanda destekler konusunda kamuoyunda bilgi kirliliği var. Bizlerde bu bilgi kirliliği ortadan kaldırmak için açıklama yapmak gereksinimi duyduk. Bakanlığın Genelgesinde belirlenmiş olan ana faaliyet kodlarında esnafımız, varsa ister basit usulde olsun ister gerçek gelirde olsun. Ana faaliyet kodlarında yer alıyorsa esnafımızın desteklere başvurma hakkı vardır”.

“DESTEKTEN BAZI SEKTÖRLERİMİZ YARARLANAMIYOR”

Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, “Sektörümüzde konfeksiyon imal edenler bu desteklerden yararlanamıyor. Bu esnaflarımız biz niye faydalanamıyoruz sistemlerinde bulunuyor. Perdecilerimizin bazıları destekten faydalanamıyor ayrıca odamıza kayıtlı bazı sektörlerde yararlanamıyor. Pandemiden tüm esnaflarımız etkilendi. Devletimizin bu esnaflarımıza da destek vermesi lazım”.

“ODAMIZIN KAPISI TÜM ESNAFLARIMIZA AÇIK”

Mitat Ulaş; “Destek başvuruları bir ay sürecek. Başvurular esnaflarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının son rakamına göre yapılıyor. 29 Mayıs 2021 tarihinden itibaren esnafımız istediği zaman başvuru yapabilecek. Oda olarak desteklerden faydalanmak isteyen esnaflarımıza yardımcı oluyoruz. Tek kendi odamıza kayıtlı değil tüm esnaflarımıza yardımcı oluyoruz. İşlemlerini yapamayan tüm esnaflarımız odamıza müracaat etmeleri taktirinde biz kendilerine yardımcı oluruz” dedi.