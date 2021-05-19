‘Desteklerden esnaf ayrımı yapılmaması lazım’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ‘Esnaf Destek Paketinden’ esnaf ayrımı yapmaksızın tüm esnafların yararlanması gerektiğinin altını çizerek desteklerin pandemi süresinde aralıksız olarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

“KISITLAMALARDAN TÜM ESNAFIN TİCARİ KAYBI VAR”

Tüm esnaf sektörlerinin kısıtlamalarda ticari kaybının olduğunu dile getiren Özer Macit; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Esnaf Destek Paketinde’ belirli bir kesim esnaf faydalanacak ama kısıtlamalardan tüm esnaflarımız etkilendi ve ticari kayıp yaşandı. Yetkilerden ricamız, desteklerden esnaf ayrımı yapmaksızın tüm esnaflarımıza verilmesi lazım”

“SEKTÖRÜMÜZDE EN ÇOK KANTİNCİ ESNAFI ETKİLENDİ”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Kısıtlamalardan en çok sektörümüzde kantinci esnafı etkilendi. Bir yıldan fazladır kantinci esnaflarımız işyerlerini açamıyor. Kantinci esnafımız çok büyük gelir kaybı yaşadı. Bu sektörümüze düzenli olarak devletimiz tarafından destek verilmesi lazım. Kantinci esnaflarımızın hiç geliri olmamasına rağmen giderleri aynı şekilde devam ediyor. Kantinci esnafımızın BAĞ-KUR, SGK primleri mutlaka devletimiz tarafından ödenmesi gerekmektedir”.

“DESTEKLER ÖNEMLİ AMA YETERSİZ”

Esnafa verilen destek için Devletimize teşekkür eden Macit, desteklerin yetersiz olduğunu söyleyerek; “Pandemi kısıtlamalarında en çok etkilen kesim esnafımız. Kamu kuruluşlarında çalışan vatandaşlarımız kısıtlamalarda maaşlarını aldı. Onların bir gelir kaybı olmadı. Ama esnaflarımız kısıtlama olduğunda gelir kaybı yaşıyor. Esnafımızın gelir kaybı mutlaka karşılanması lazım”

“BİZE KENDİNİ YAKACAK BİRİNE DEĞİL, SORUNLARIMIZI ÇÖZECEK BİRİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Başkan Adayı Macit; “Sektörlümüzün birçok sorunu var. Esnafımızın sorunları azalmazken gün geçtikçe çoğalıyor. Bizim kendini yakacak bir başkana değil sorunları çözen bir başkana ihtiyacımız var. Bizler sorunları çok iyi biliyoruz. Sorunların çözmek için projelerimiz hazır göreve geldiğimizde esnafımızın tüm sorunlarını çözeceğiz” dedi.