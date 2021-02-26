‘Derneğimizde farklı kesimlerden insanlarımız var’

Elazığ Ticaret ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mahir Sönmez açıklamalarda bulundu.

Mahir Sönmez; “Derneğimizde güzel birliktelik oluşturduk. Farklı kesimden insanlar var. Siyasi anlamda farklı düşünen vatandaşlarımız var. Sadece bir siyasi görüşte olan insanlarımız yok derneğimize farklı görüşte insanlarımız var. Derneğimiz Elazığ’ın mozaiğini yansıtan oluşum oldu. Farklı renkteki insanlarla güzel bir oluşum olacak. STK’lara güzel bir örnek olacağız”.

“ELAZIĞ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIM”

Mahir Sönmez; “Bizim hedefimiz, yeni kurduğumuz derneğimizi iyi bir yere oturtmak olacak. Derneğimizi iyi bir yere getirdikten sonra insanlarımız bazı insanları farklı yerlerde görmek isterlerse. Biz o yerlerde olmayız da demiyoruz zaman gösterecek. Allah bize bu memlekete bir şeyleri yapmak için fırsat verirse bu siyaset olur, bu ticaret olur, bu bir dernekte olur nasip olursa bu en güzel şekilde yapacağıma inanıyorum. Ben hayatım boyunca oturan biri olmadım. Elimden geldiği kadar insanlarımıza faydalı olmaya çalışan bir insan olmaya gayret ettik. Elimizden geldiği kadar STK’mızla elimizden geleni yapacağız” dedi.