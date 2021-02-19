‘Derneğimiz Elazığ’a katkısı ve faydası olacak’

Elazığ Ticaret ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mahir Sönmez açıklamalarda bulundu.

ETSİAD Başkanı Mahir Sönmez: “23 yıldır hem ticaret hem de siyasetin çeşitli kademelerinde faaliyet gösteren birisiyim. Elazığ’da bazı STK’larda ve siyasette bazı görevlerde yer aldıktan sonra bu dönemde kamuoyun isteğiyle Elazığ Ticaret ve Sanayici İşadamları Derneği(ETSİAD)adı altında dernek kurduk. Şuanda derneğimizin 15 tane başkan yardımcısı,10 tane yüksek istişare kurulunun olduğu 123 tane üyeye sahip derneğiz. Derneğimiz, çok farklı başlıklar altında başkan yardımcılarının olduğu bir dernek. Amacımız sadece tabelası olan açılışlara giderek sadece kurdele kesen bir dernek olmaktan ziyade elimizden geldiği kadar ilimizin; ticaretine, kültürüne, yenilenebilir enerjisine faydalı olmaz istiyoruz. İnşallah bu derneğimiz, Elazığ’ımıza katkısı ve faydası olacağı kanaatindeyim”.

“2021 YILI ÇOK GÜZEL OLACAK”

Mahir Sönmez; Pandemi süreci tüm Dünya’da olduğu gibi bizleri de çok etkiledi. İnşallah bu ışılama süreci hızlı bir şekilde ilerler ve bu salgın biter.2021 yılı çok güzel olacak katindeyim. En azından maske, mesafe ve hijyenden daha samimi bir ortama doğru döneriz. İnsanlarımız bu süreci atlatırsak ekonomik anlamda da düzelmeler olacağı kanaatindeyim”.

“LOKOMOTİF OLMAYA GAYRET EDECEĞİZ”

Başkan Sönmez; “Geçmişte bir STK’da başkanlık yaptığım dönemde STK platformu vardı. Platforma yüzün üstünde dernek bağlıydı. Şimdide, STK Platformu bazen açıklama yapıyor. Küçük dernekler STK platformu sayesinde söz sahibi oldular. STK platformu yeterli oldu mu? Bence yeterli olmadı. Çok gür bir ses çıkmadı. Biz hep eksiklere noktasında bakıyoruz. Biz eksikleri giderme konusunda eksik kalıyoruz. Bir şeyi yargılamak çok kolay yargıladığımız şeyin düzeltilmesi için ne yapılması gerek aslında bu konuda eksik kalıyoruz. İnşallah biz bu noktada lokomotif olmaya gayret edeceğiz. Bu konuda diğer ekonomi STK’larına beraber olup neler yapılabilir konusunda fikir alış verişinde olacağız. Yoksa eksikleri söyledikten sonra oturup beklemeyeceğiz biz rol model olamaya gayret edeceğiz STK anlamında” dedi.