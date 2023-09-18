Derme Deresi projesi için Başkan Güder’e kredi yetkisi

Battalgazi Belediye Meclisi Olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Osman Güder’e Derme Deresi projesi için İller Bankası’ndan kredi kullanımı için yetki verildi.

Battalgazi Belediye Meclisi Olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Osman Güder’e Derme Deresi projesi için İller Bankası’ndan kredi kullanımı için yetki verildi.Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı Olağanüstü toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda ilk olarak bir önceki meclisin karar özeti okundu.Karar özetinin ardından ise meclis gelen 2 madde görüşülmeye başlanıldı. Görüşmeler de Derme Deresi 2. etap yapımı için İller Bankası’ndan 3 milyon 500 bin TL kredi ile bir milyon 500 bin TL hibe olmak üzere toplam 5 milyon TL’nin talep edilmesi için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verilmesi o birliğiyle kabul edildi. Ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına maksimum yapı yüksekliği ile alakalı madde ise imar komisyonuna havale edildi.Mecliste söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Derme Deresi’nin tamamlanması için çalışmaları hızlandırmayı planladıklarını ifade ederek, “İçerisinde 2 kilometrelik yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, çardaklar, ışık tüneli, çocuk oyun alanları, macera parkı, seyir terası, su değirmeni, kanal üstü yaya köprüsü, şelale, gölet, cami, kaykay pisti, tırmanma duvarı, amfi tiyatro, sosyal tesisler, araç ve bisiklet köprüsünün yer alması planlanan Derme Deresi Islahı ve Park Projesi ilçemiz için çok önemli. Bu çalışmaları hızlandırarak projenin hızlı bir şekilde bitirilmesini hedefliyoruz. Etaplar halinde bitirip kısa süre içinde de vatandaşımızın kullanımına sunacağız” dedi.Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı 4 Ekim Çarşamba günü saat: 14.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.