Derme Deresi Islahı ve Park Projesi bölgeye değer katacak

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Derme Deresi Islahı ve Park Projesi’nin bölgeye değer katacağını projede önemli aşama kat ettiklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Derme Deresi Islahı ve Park Projesi’nin bölgeye değer katacağını projede önemli aşama kat ettiklerini söyledi.Göreve geldiği günden bugüne birçok önemli yatırımı hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Derme Deresi Islahı ve Park Projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla ilçeyi doğayla buluştururken bölgede bir ilki hayata geçirdi. Selçuklu Mahallesi ve Şehit Fevzi Mahallesi arasında yer alan ve daha önce atıl vaziyette olan Derme Deresi yapılan çalışmayla modernize edildi ve ilk etabı için önemli bir aşama kat edildi.“Derme projemiz 80 bin metrekarelik alanı kapsıyor”Yapılan çalışmaları başından beri yakından takip eden ve her aşamada çalışmaları yakından inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, projede önemli aşama kat ettiklerini ifade etti. Başkan Güder, “Doğanın ilçesi Battalgazi’deki en önemli projelerden olan Derme Deresi Islahı ve Park Projesi Selçuklu mahallesinden başlayan ve Eskimalatya’ya kadar devam eden 10 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Derme Deresinin 1.etabında yaklaşık olarak 80 bin metrekarelik alan içerisinde 72 milyonluk dev yatırımlık proje hayata geçiyor. Battalgazi’mizin çehresini değiştirecek içerisinde 2 kilometrelik yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, çardaklar, ışık tüneli, çocuk oyun alanları, macera parkı, seyir terası, su değirmeni, kanal üstü yaya köprüsü, şelale, gölet, cami, kaykay pisti, tırmanma duvarı, amfi tiyatro, sosyal tesisler, araç ve bisiklet köprüsünün de yer alması planlanan Derme Deresi Islahı ve Park Projesi, ilçemize nefes aldırmasıyla birlikte prestij çalışmaları arasında yerini alıyor” ifadelerini kullandı.“Hizmet destanımızı ilçemizde sürdüreceğiz”Birçok projenin hayata geçtiğini aktaran Başkan Güder, “Derme Deresi Projemiz bizim önem verdiğimiz, gelişen ve büyüyen ilçemizin çehresini değiştirecek, çevreyolu altı tabirini ortadan kaldıracak bir projemiz. Çevreyolu altının dönüşümüne büyük katkı sağlayacak bir proje. Bu projemiz, Şehit Fevzi Mahallemizde yapmış olduğumuz Kentsel Dönüşüm çalışmalarıyla birleşince bu bölgemiz ilçemizin tercih edilen bölgelerinden bir tanesi oldu. Projemiz vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını karşılayacak. Asırlık Battalgazi’mizde sadece Derme Deresi projemizi değil, birçok projemizi hayata geçirdik çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin nüfusunda bir artış oldu. Bu artışta bölgeye kazandırılan hizmetlerin sonucu. İlk günde söz verdiğimiz gibi hizmet destanımızı ilçemizde sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.