Depremzedeleri elektrik çarptı!

Abdullahpaşa Mahallesinde 3. Etap TOKİ konutlarında yaşayan depremzedeler, bu ay elektrik faturasını görünce şok oldu.

EN DÜŞÜK FATURA 500 TL

2021 Eylül ayında anahtarlarını alan ve evlerine taşınan Abdullahpaşa Mahallesinde 3. Etap TOKİ konutlarındaki depremzedeler, geçen ay gelen 150 TL’lik elektrik faturaları bu ay 500 TL geldiğini söylediler”.

YÜKSEK FATURALARIN NEDENİ TOKİ

Vatandaşlar, “Geçen ay 150-160 TL gelen faturalar bu ay 500 TL geldi bunun nedeni iskan raporu ve son gelen zamlardır. İskan raporu olmadığı için faturalarımız çok yüksek geldi. Yetkililerimizden ricamız, TOKİ mağduriyetine son verilmesidir. İskan raporumuz verilsin bizde uygun elektrik kullanalım. Ama TOKİ irtibat bürosuna gidiyoruz iskan sorunu nasıl çözülecek diyoruz cevap yok. Bu kadar başıboşluk olmaz. Yüksek ödediğimiz faturaların hesabını kim verecek”

“DEPREMZEDELERE UYGUN ELEKTRİK VERİLSİN”

Depremzedelerin unutulmaması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, Bu ay gelen faturalarla bizleri elektrik çarptı sanki bizler uygun elektrik kullanmak istiyoruz. Bizler depremde yeterince mağdur olduk. İskan raporumuz çıkmasa elektrik faturalarımızı yüklenici firma ödesin” söylediler.