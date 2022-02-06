Elazığ’da depremzedeler ‘zor günümüzde yanımızdaydı’ dedikleri, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşine dua ederek geçmiş olsun diklerini ilettiler.

Haberin Videosu : Depremzedelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine dua

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin 1. yıl dönümünde Yazıkonak beldesinde düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan konutları gezerek incelemişti. Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 4 çocuk annesi 14 torun sahibi Rabia İpek (77), yöresel şivesi ile kollarını açıp "Ömrümden ömrüne koy" diyerek sevgi gösterisinde bulunmuştu. Rabia nine ve komşuları, ‘ zor günümüzde yanımızdaydı, biz de onların yanında olacağız’ diyerek Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine dua ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua eden Rabia İpek (77), “Allah, hayırlı şifalar versin. Bu gece yatmamışım. Hastaydı diye bu gece dua ettiğim kadar hiç kimseye etmedim. Allah, onu başımızdan eksik etmesin, ömrünü uzun etsin, canına hayırlı şifalar versin ve hainlere fırsat vermesin. Hem eşine hem de kendisine şifalar diliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dualarıyla yalnız bırakmayacakların dile getiren depremzedelerden Hüsnü İpek (80), “Recep Tayyip Erdoğan ve eşine çok geçmiş olsun. Allah, bu derdi onların üzerinden def etsin. Zor günlerimizde bizim yanımızda oldular, biz de onların yanında olacağız. Biz ondan hiçbir zaman ne ayrılırız ne de kimseye ezdiririz. Allah, eşine, kendisine ve çocuklarına hayırlı şifalar versin” diye konuştu.

Yazıkonak TOKİ sakinlerinden Selahattin Aytaç da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hastalığından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.